С 13 мая 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

«Произведенная индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила 69,2 доллара США за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26%. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7%», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехм».

Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,84 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,94 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,16 рубля, ДТ – 1,94 рубля.

Это уже четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 4 мая.