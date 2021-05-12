В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 104,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-апрель текущего года цены выросли по сравнению с январем-апрелем 2020 года на 8,4%. При этом годовая инфляция в Беларуси в апреле составила 8,6%.

Цены на продовольственные товары в апреле выросли по сравнению с мартом на 0,9%, с начала года - на 4,6%. В годовом выражении цены на продукты в апреле выросли на 7,4%. За январь-апрель 2021 года к январю-апрелю 2020 года – на 7,4%.

Непродовольственные товары в апреле подорожали на 0,8% по сравнению с мартом, с начала года - на 4,7%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в апреле на 10,1%. За январь-апрель 2021 года к январю-апрелю 2020 года – на 9,4%.

Цены и тарифы на услуги в апреле 2021 года по сравнению с мартом повысились на 0,4%, с начала года - на 4,4%. В годовом выражении услуги в апреле подорожали на 8,9%. За январь-апрель 2021 года к январю-апрелю 2020 года – на 8,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г.- 103,8%.