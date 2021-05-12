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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ В 2021 ГОДУ НАМЕРЕНЫ СНЕСТИ ВСЕ НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ
17:40 12.05.2021
В Минске в 2021 году намерены снести все неэксплуатируемые здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Как было отмечено 12 мая на оперативном совещании в Минском горисполкоме, предстоит проинспектировать все неэксплуатируемые строения в столице и обеспечить их снос. Сейчас насчитывается 155 таких зданий, с начала года уже снесены 18 объектов.
«Такие постройки не украшают город, к тому же они потенциально опасны: там могут травмироваться дети, эти объекты становятся пристанищами для асоциальных граждан, из-за чего пожарная опасность таких зданий возрастает», – сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Он также оценил работу по текущему содержанию и ремонту подземных пешеходных переходов как недостаточную и потребовал от городских служб ежедневного контроля состояния объектов и своевременного локального ремонта там, где он необходим.
Глава Минска также напомнил, что сегодня в столице отключают отопление, и поручил незамедлительно приступать к подготовке теплоисточников, инженерных коммуникаций и потребителей к следующему отопительному сезону.
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