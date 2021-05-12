В Минске в 2021 году намерены снести все неэксплуатируемые здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Как было отмечено 12 мая на оперативном совещании в Минском горисполкоме, предстоит проинспектировать все неэксплуатируемые строения в столице и обеспечить их снос. Сейчас насчитывается 155 таких зданий, с начала года уже снесены 18 объектов.

«Такие постройки не украшают город, к тому же они потенциально опасны: там могут травмироваться дети, эти объекты становятся пристанищами для асоциальных граждан, из-за чего пожарная опасность таких зданий возрастает», – сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Он также оценил работу по текущему содержанию и ремонту подземных пешеходных переходов как недостаточную и потребовал от городских служб ежедневного контроля состояния объектов и своевременного локального ремонта там, где он необходим.

Глава Минска также напомнил, что сегодня в столице отключают отопление, и поручил незамедлительно приступать к подготовке теплоисточников, инженерных коммуникаций и потребителей к следующему отопительному сезону.