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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР A1 ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ SIM-КАРТЫ В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ


17:32 12.05.2021

12 мая компания А1 представила белорусам свой новый продукт – комплект «SIM-to-go», состоящий из SIM-карты А1 с начальным балансом, которую теперь можно приобрести не только в магазинах А1, но и в розничных сетях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, комплект «SIM-to-go» стоит 5 рублей, которые поступят на лицевой счет абонента сразу после его успешной активации. Активация SIM-карты осуществляется на смартфоне в приложении «Мой А1», которое доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.

Самостоятельная регистрация/активация «SIM-to-go» доступна только совершеннолетним гражданам Беларуси, занимает 3 минуты и состоит из нескольких шагов, которые последовательно предлагаются в приложении «Мой А1».

В частности, на странице входа в приложение следует выбрать раздел «Активация новой SIM-карты», отсканировать штрих код, который указан на SIM-карте, выбрать тарифный план из доступных для подключения: «Без Лимита», «Комфорт S/M/L», Lemon Z/Y/X и «Стартовый», затем отсканировать паспорт, последовательно выполняя предлагаемые шаги, пройти аутентификацию по распознаванию лица и поставить электронную подпись на регистрационной форме

Изменить выбранный тарифный план, подключить различные дополнительные услуги, следить за балансом лицевого счета впоследствии можно, также не посещая офис: в приложении «Мой А1» доступны все необходимые функции для управления своим номером и возможностями выбранного тарифа.

Приобрести комплект «SIM-to-go» от А1 уже можно в 119 магазинах сетей-партнеров, расположенных в 41 городе Беларуси. Список партнеров постоянно расширяется, обновление можно отслеживать на официальном сайте компании.
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