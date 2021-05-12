ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СОСТАВИЛ ПОЧТИ $17 МЛРД

16:45 12.05.2021 В январе-марте 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $16 993,8 млн, в том числе экспорт – $8205,6 млн, импорт – $8788,2 млн. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-марта 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 118,9%, экспорт – 124,3%, импорт – 114,3%. По итогам января-марта 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 21,1%, импорт – на 3,7%. Средние цены экспорта увеличились на 2,6%, импорта – на 10,2%.