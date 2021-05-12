Более 3,5 тыс. студентов и аспирантов 18 подразделений примут участие в ежегодной научной конференции БГУ, которая пройдет в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, целью ежегодного мероприятия является совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и научных работников высшей квалификации и стимулирование молодежи к занятиям научными исследованиями.

Молодежный научный форум включает работу 310 секций, где молодые ученые представят более 4000 докладов. Например, студенты и аспиранты филологического факультета расскажут об особенностях перевода сонетов Шекспира на русский и белорусский языки, выступят с темами о мифологических образах в романе Нила Геймана «Американские боги», а также приемах перевода английского каламбура в сериале «Друзья» на русский язык и др.

Начинающими юристами заявлены темы докладов о социально-правовых проблемах цифровизации в образовательной сфере, вопросах правового регулирования изъятия тканевых биотрансплантатов, а также проблемах внедрения и перспектив искусственного интеллекта в судопроизводстве и др.

Новшеством мероприятия в этом году стал тестовый старт сайта конференции. Пока разработана и протестирована версия для филологического факультета БГУ. Здесь размещается обращение декана Сергея Важника к участникам конференции, информация об условиях участия в форуме, форматах проведения заседаний секций, подробная программа и др. По завершении мероприятия будут добавляться отчетные материалы. Планируется, что в следующем году на сайте создадут отдельные страницы для каждого участвующего в конференции подразделения БГУ.

По итогам университетского форума опубликуют сборник материалов конференции, а лучшие доклады представят в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Беларуси.

Форум завершится 21 мая.

Организатором конференции выступает Главное управление науки БГУ.