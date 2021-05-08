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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЯРОВОЙ СЕВ ПРОВЕДЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 70% ПЛОЩАДЕЙ
14:43 12.05.2021
На 12 мая 2021 года сев яровых культур в Беларуси проведен на 1,890 млн га, что составляет 76% запланированных площадей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, всего яровой сев будет проведен на площади 2,5 млн гектаров. Из них яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 1,1 млн гектаров, данные культуры (с кукурузой, гречихой и просом) уже посеяны на 1,04 млн га, или 96,7% от плана.
Завершен сев сахарной свеклы. Во всех областях, кроме Витебской, завершен сев льна, данные работы выполнены на площади 40,2 тыс. га (94,6% от плана).
Подходит к завершению сев ярового рапса, который посеян на 40,5 тыс. га или 96,7% запланированных площадей.
Ведется массовый сев кукурузы. Всего посеяно 689 тыс. га, или 59% (в том числе на зерно — 263,4 тыс. га, или 97,2%, на силос — 425,2 тыс. га или 47,5%).
Картофель посажен на 18,6 тыс. га, или 83,2% к плану, овощи – 3,18 тыс. га, или 69,1%.
Кроме того, ведется сев однолетних трав, посеяно: 208,4 тыс. га, или 68,2%.
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