Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 мая 2021 года выросло до 371,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 371 тыс. 405 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 тыс. 112 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1196 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2661 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 896 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 882 теста. Всего в стране проведено 6 млн 028 тыс. 936 тестов.