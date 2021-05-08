ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 896 НОВЫХ СЛУЧЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


14:16 12.05.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 мая 2021 года выросло до 371,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 371 тыс. 405 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 тыс. 112 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1196 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2661 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 896 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 882 теста. Всего в стране проведено 6 млн 028 тыс. 936 тестов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2021
валюта курс
EUR 3.0615
USD 2.5354
RUB 3.4206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0705 +0.009
USD 2.5309 -0.0045
RUB 3.4180 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0680 3.0720
USD 2.5320 2.5350
RUB 3.4050 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 12.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2130
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 74.1000 74.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте