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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 987 ТЫСЯЧ КВ. М ГОСПЛОЩАДЕЙ СДАНО В АРЕНДУ В МИНСКЕ
13:19 12.05.2021
В Минске на 1 апреля 2021 года сдано в аренду более 987 тыс. кв. м государственных площадей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по результатам анализа сведений об использовании зданий, сооружений, изолированных помещений, находящихся в государственной собственности, представленных субъектами Единого реестра государственного имущества, эффективность эксплуатации недвижимого имущества, находящегося в собственности Минска, на 1 апреля 2021 года составила 98,5% (за аналогичный период 2020 и 2019 годов – 98,8% и 98,4% соответственно).
На начало второго квартала текущего года Минск является собственником более 10,2 млн кв. м недвижимости, из которых самими организациями используется более 71% площадей, 9,6% – сдано в аренду, около 3,7% – передано в безвозмездное пользование. Всего за три месяца 2021 года за предоставленные в аренду нежилые помещения получено Br32,85 млн.
Стоит отметить, что эпидемиологическая обстановка сказалась на размере задолженности арендаторов по арендной плате. По состоянию на 1 апреля 2021 года она составила Br12,0 млн.
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