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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕРАСЧЕТА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ФИЗЛИЦАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЪЯВЛЕНО К ОПЛАТЕ 3,8 МЛН РУБЛЕЙ
12:58 12.05.2021
По состоянию на 1 мая 2021 года инспекции области по результатам перерасчета подоходного налога с физических лиц, исходя из представленных физическими лицами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу, дополнительно предъявили 2116 плательщикам к оплате 3,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в соответствии с действующим законодательством уплата, исчисленного подоходного налога, на основании извещения налогового органа должна быть произведена плательщиком не позднее 1 июня 2021.
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