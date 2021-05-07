По состоянию на 1 мая 2021 года инспекции области по результатам перерасчета подоходного налога с физических лиц, исходя из представленных физическими лицами налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу, дополнительно предъявили 2116 плательщикам к оплате 3,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в соответствии с действующим законодательством уплата, исчисленного подоходного налога, на основании извещения налогового органа должна быть произведена плательщиком не позднее 1 июня 2021.