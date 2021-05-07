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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАДЕЖ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 2020-2021 ГОДАХ СОКРАТИЛСЯ НА 5,8%
12:24 12.05.2021
Прокуратура Минской области провела комплекс надзорно-аналитических мероприятий по пресечению фактов непроизводительного выбытия скота и обеспечению надлежащих условий функционирования животноводческих объектов в зимне-стойловый период 2020-2021 годов.
Согласно статистическим сведениям, падеж крупного рогатого скота (КРС) за данный период в регионе сократился на 528 единиц и составил 8,5 тысяч голов, или 94,2% к аналогичному периоду 2019-2020 годов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, рост падежа КРС допущен в Борисовском, Вилейском, Любанском, Минском, Молодечненском, Несвижском, Слуцком и Узденском районах. Основными причинами для того названо невыполнение условий кормления и содержания животных. Имели место и факты несоблюдения технологических регламентов в части безопасности скармливаемых кормов.
В отдельных случаях ветеринарные специалисты ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности: нарушали схемы и планы вакцинаций животных, несвоевременно оказывали ветеринарную помощь.
Некоторые хозяйства не в полной мере обеспечены квалифицированными специалистами ветеринарных и зоотехнических служб.
Для устранения выявленных нарушений законодательства в сфере животноводства органы прокуратуры Минской области внесли 44 представления, вынесли 64 предписания, 22 постановления. По требованию прокуроров 229 лиц привлечены к дисциплинарной, 501 – материальной ответственности. Сумма возмещенного ущерба составила 46,8 тыс. рублей.
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