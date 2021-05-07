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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2020 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 810 ЧЕЛОВЕК В 27 ОРГАНИЗАЦИЯХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
12:07 12.05.2021
В 2020 году 810 человек в 27 организациях Витебской области занимались научными исследованиями и разработками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Витебской области, основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура.
В 2020 году в Витебской области численность обучающихся аспирантов составила 302 человека. Аспирантуру окончили 48 человек. В докторантуре обучались 31 человек, окончили докторантуру 5 человек.
Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 58,8%, техники – 11,3%, вспомогательный персонал – 29,9%.
В общей численности исследователей 8,2% имеет ученую степень: доктора наук – 6 человек, кандидата наук – 33 человека.
В общей численности исследователей женщины составили 23,3%.
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 21,8% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических, естественных и сельскохозяйственных наук.
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