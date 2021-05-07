ЭКОНОМИКА РБ

НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2020 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 810 ЧЕЛОВЕК В 27 ОРГАНИЗАЦИЯХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

12:07 12.05.2021 В 2020 году 810 человек в 27 организациях Витебской области занимались научными исследованиями и разработками. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Витебской области, основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. В 2020 году в Витебской области численность обучающихся аспирантов составила 302 человека. Аспирантуру окончили 48 человек. В докторантуре обучались 31 человек, окончили докторантуру 5 человек. Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 58,8%, техники – 11,3%, вспомогательный персонал – 29,9%. В общей численности исследователей 8,2% имеет ученую степень: доктора наук – 6 человек, кандидата наук – 33 человека. В общей численности исследователей женщины составили 23,3%. Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 21,8% от общего числа исследователей. В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических, естественных и сельскохозяйственных наук.