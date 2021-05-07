Денежная помощь на оздоровление в 2020 году оказана 1,9 тыс. инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на сумму более Br500 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, за 2019 год денежную помощь на оздоровление получили 2,7 тыс. ветеранов, затраты республиканского бюджета составили более 680 тыс. рублей.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставлено право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Санаторно-курортное лечение и оздоровление обеспечивают 74 санаторно-курортных организации. Средняя стоимость путевки составляет 730 рублей.

За 2019-2020 годы санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли 450 ветеранов Великой Отечественной войны.

Не воспользовавшимся правом на бесплатную санаторно-курортную путевку выплачивается денежная помощь на оздоровление в размере 10 базовых величин.

Расходы на санаторно-курортное лечение и оздоровление инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 2019-2020 годы составили почти 2 млн рублей.