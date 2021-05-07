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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТКРЫЛА НОВОЕ РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – В ЕКАТЕРИНБУРГ


11:35 12.05.2021

Авиакомпания «Белавиа» с 7 мая 2021 года начала выполнять регулярные рейсы в Екатеринбург, который часто неофициально называют столицей Урала.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального перевозчика, это восьмое регулярное направление в Россию, по которому на данный момент осуществляет полеты белорусская авиакомпания.

Рейсы в Екатеринбург планируются раз в неделю – по пятницам с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в Международный аэропорт Кольцово в 04.10. Обратный рейс в столицу Беларуси – по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону занимает около трех часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу LIGHT (без багажа) составляет 143 евро в одну сторону, в обе – 233 евро. В тарифном бренде SMART: 163 евро по одному направлению и 263 евро за туда-обратно. Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте Белавиа.

Авиакомпания будет летать в Екатеринбург на самолете Embraer 175. Воздушное судно данного типа рассчитано на 76 пассажиров: 12 мест в бизнес-классе и 64 места в эконом-классе.

Международный аэропорт Кольцово находится в 16 километрах от центра Екатеринбурга в юго-восточной стороне. Он обслуживает не только жителей города, но и Свердловской области. Екатеринбург – один из крупнейших индустриальных и транспортно-логистических городов России.
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