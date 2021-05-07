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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРЕСЕКЛО УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СО СТОРОНЫ СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
11:21 12.05.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение субъекту естественной монополии в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения ОАО «Белагроздравница» о прекращении действий, ведущих к ущемлению прав и законных интересов потребителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, ОАО «Белагроздравица» при заключении договора о сотрудничестве с контрагентом включило в него запрет на осуществление отдельных видов услуг, к примеру, косметических и СПА-услуг, что препятствовало появлению конкурентов в этой сфере.
Невыполнение указанного запрета могло привести к отказу в предоставлении услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.
МАРТ воспользовалось правом применения мер превентивного характера и предупредил нарушителя о необходимости прекращения незаконных действий.
В результате ОАО «Белагроздравица» было направлено контрагенту безотзывное предложение об изменении договора о сотрудничестве путем исключения ранее установленного запрета. Конфликт был урегулирован.
В связи с выполнением условий предупреждения в установленные сроки и в полном объеме рассмотрение материалов в отношении ОАО «Белагроздравица» прекращено.
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