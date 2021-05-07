Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение субъекту естественной монополии в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения ОАО «Белагроздравница» о прекращении действий, ведущих к ущемлению прав и законных интересов потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, ОАО «Белагроздравица» при заключении договора о сотрудничестве с контрагентом включило в него запрет на осуществление отдельных видов услуг, к примеру, косметических и СПА-услуг, что препятствовало появлению конкурентов в этой сфере.

Невыполнение указанного запрета могло привести к отказу в предоставлении услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

МАРТ воспользовалось правом применения мер превентивного характера и предупредил нарушителя о необходимости прекращения незаконных действий.

В результате ОАО «Белагроздравица» было направлено контрагенту безотзывное предложение об изменении договора о сотрудничестве путем исключения ранее установленного запрета. Конфликт был урегулирован.

В связи с выполнением условий предупреждения в установленные сроки и в полном объеме рассмотрение материалов в отношении ОАО «Белагроздравица» прекращено.