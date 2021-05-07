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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛИСЬ, В НОВОСТРОЙКАХ - ПОДРОСЛИ


10:34 12.05.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 3 по 10 мая 2021 года, снизился на 0,3% и составил 1238 $/м2.

Как сообщает аналитический центр Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,3% до 1307 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 69 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния «первички» за неделю снизилась на 0,2% и составила 1326 $.

После двух недель небольшого роста цены на квартиры в белорусской столице вновь показали отрицательную динамику.

Количество объектов на рынке за последние 7 дней практически не изменилось, лишь немного подросло число объявлений о продаже 4-комнатных квартир (+2.8%).

Среди типов квартир преобладало снижение средних цен квадратного метра. Сильнее остальных — у 4-комнатных квартир (-0,8% за неделю), а также «однушек» — минус 0,5%.

В большинстве районов города цены на квартиры немного снизились, заметнее всего — в Центральном районе (-0,6%). На общем фоне выделялся Первомайский район, где квартиры, напротив, за последние 7 дней подорожали на 1,5%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 800 $/м2 (без изменений), Витебск — 599 $/м2 (-0,5%), Гомель — 625 $/м2 (+0,2%), Гродно — 715 $/м2 (+0,3%), Могилев — 640 $/м2 (-0,3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 609 $/м2 (-0,1%), Солигорск — 800 $/м2 (+0,8%), Молодечно — 746 $/м2 (-0,4%), Жодино — 729 $/м2 (+0,8%), Слуцк — 596 $/м2 (-1%).
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