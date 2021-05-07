На 1 апреля 2021 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23 668 индивидуальных предпринимателей и по сравнению на 1 апреля 2020 года их численность увеличилась на 628, или на 2,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, за 1 квартал 2021 года от данной категории плательщиков в бюджет уплачено 12,9 млн рублей налогов и других платежей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 2,8% в общих поступлениях бюджета области.

Около 80% поступлений от индивидуальных предпринимателей сформировано за счет следующих доходных источников: налога при упрощенной системе налогообложения 49,3%, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 22,9% и подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности 12,9%.