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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА ОТКРЫЛАСЬ В ПИНСКОМ РАЙОНЕ


09:43 12.05.2021

Новая молочно-товарная ферма «Ставок» в деревне Ставок Пинского района открылась 7 мая 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, отрасль животноводства в Пинском районе характеризуется своим интенсивным развитием. Средний удой молока от коровы в 2020 году составил более 6 тыс. килограммов и увеличен к 2019 году практически на 300 кг. Необходимо отметить, что валовое производство молока в районе за пятилетку увеличилось более чем на 30%, производство (выращивание) скота и птицы – на 40%, а средний удой молока от коровы – на 1,2 тыс. кг.

Проведенная работа по модернизации производственных мощностей позволила создать в районе 34 молочнотоварных комплекса с высокой эффективностью работы и максимальной реализацией потенциала продуктивности дойного стада. Средний удой молока по этим фермам в 2020 году превысил среднереспубликанский удой более чем на 1 тыс. кг молока и составил 6,3 тыс. кг.

Существенный вклад в валовое производство молока внесен и ОАО «Ставокское». Средний удой молока от коровы за 2020 год в сельхозорганизации составил 6,7 тыс. кг («плюс» к 2019 году 1,6 тыс. кг), валовое производство молока увеличено к 2019 году на 34%.

«Ввод в эксплуатацию новой молочнотоварной фермы будет способствовать дальнейшему наращиванию темпов производства молока, укреплению финансового состояния сельхозорганизации и является вкладом в дело поддержания продовольственной безопасности страны», - отметили в министерстве.
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