Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной валюте на уровне «B» с «Негативным» прогнозом.

«Рейтинг Беларуси отражает, с одной стороны, высокий доход на душу населения, улучшение проводимой экономической политики, а также хорошую историю погашения долга, и, с другой стороны, низкие валютные резервы, сдержанные перспективы роста, высокую подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые индикаторы качества управления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами. «Негативный» прогноз учитывает уязвимость, усилившуюся ввиду политического кризиса в поствыборный период, которая обусловливает риски для макроэкономической и финансовой стабильности», - говорится в пресс-релизе агентства.

В нем также отмечается, что ухудшение доверия к проводимой властями политике способно усилить факторы макрофинансовой уязвимости.

Аналитики агентства отмечают, что давление на внешний сектор ослабло после резкого снижения валютных резервов в 3 квартале 2020 г., но внешняя позиция государства остается под давлением. Валютные резервы сократились на 2,6 млрд долларов (47%) в прошлом году, что отражало продажи со стороны центрального банка на фоне оттока депозитов и погашений валютного долга, хотя снижение международных резервов сглаживалось за счет более высоких цен на золото. Покрытие международными резервами составляло всего 2,2 месяцев от текущих внешних платежей на конец 2020 г. (медиана «B»: 5,1), а показатель ликвидности находится на уровне 56 в сравнении с медианой для сопоставимых эмитентов в 121. Дефицит счета текущих операций, по прогнозам, немного увеличится после снижения до 0,4% от ВВП в 2020 г. на фоне сокращения импорта, но, поскольку чистый финансовый приток вряд ли увеличится, резервы, как ожидается, останутся на низком уровне.

Суммарные погашения валютного долга государства в 2021 г. представляются управляемыми и составляют 2,77 млрд долларов (880 млн долларов было выплачено в 1 квартале 2021 г.). Из 2,39 млрд долларов погашений внешнего долга около 45% причитается России, еще 17% – Евразийскому фонду стабилизации и развития и 22% – Китаю. С Россией согласовано получение выплаты в размере 500 млн долларов, и власти будут использовать 1,6 млрд долларов валютных доходов бюджета и российский и внутренний рынки для покрытия остальной части. Погашения внешнего валютного долга составляют схожую сумму в 2022 г., а затем увеличатся до 3,5 млрд долларов в 2023 г. ввиду наступления срока погашения по еврооблигациям.

Банковские депозиты стабилизировались после оттока розничных клиентов на фоне политической нестабильности в 2020 г., но ликвидность остается уязвимой к изменениям настроений на рынке. Регулятивные послабления продлены до конца этого года, что осложняет оценку качества активов. Fitch считает, что качество активов, вероятно, будет существенно слабее по сравнению с отчетными данными (неработающие кредиты 5%), если оценивать его исходя из обесцененных кредитов по МСФО 9.

На финансы расширенного правительства негативно повлияла пандемия, но сокращение непрофильных расходов и меры, принимаемые в связи с пандемией, которые включали в большей степени гарантии, чем бюджетные расходы, ограничили дефицит консолидированного бюджета расширенного правительства уровнем в 1,8% от ВВП. В рамках пересмотренного бюджета на 2021 г. прогнозируется увеличение дефицита до 5,6% от ВВП. Доходы, по прогнозам, снизятся ввиду отсутствия разовых притоков, полученных в 2020 г.

По ожиданиям Fitch, долг сохранит тренд на увеличение, что будет отражать потребности в финансировании дефицита и ослабление обменного курса, хотя прогнозируемый уровень в 53,3% на конец 2023 г. благоприятно смотрится в сравнении с прогнозируемой медианой в 70,5% для сопоставимых эмитентов.

Среднесрочные перспективы роста, по мнению агентства, являются слабыми. Предпринимательская уверенность является слабой, и ограниченная доступность кредитования частному сектору, а также обеспокоенность в связи с чрезмерной долговой нагрузкой госпредприятий будут сдерживать инвестиции. Влияние последствий политических событий 2020 г., вероятно, сохранится, особенно применительно к компаниям ИТ-сектора, которые сталкиваются с более жесткой операционной средой.

«Санкции создают дополнительные сложности для роста, хотя в настоящее время представляют собой в первую очередь неформальный сдерживающий фактор для инвестиций и торговли. Отношения с целым рядом международных финансовых организаций были затронуты либо напрямую санкциями, либо позицией ключевых акционеров», - отмечают аналитики агентства.