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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛШИНА ЗАПУСТИЛА В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВУЮ ЦМК ШИНУ ПОД БРЕНДОМ FORCERRA
18:07 07.05.2021
ОАО «Белшина» приступило к серийному производству новой грузовой ЦМК шина 315/80R22,5 BEL-326.
Как сообшили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая шина обеспечивает отличное сцепление с дорогой, хорошую управляемость и курсовую устойчивость, высокую износостойкость. Оригинальный рисунок протектора способствует выталкиванию камней, предотвращая повреждение подканавочного слоя.
Шина 315/80R22,5 BEL-326 предназначена для эксплуатации на рулевых осях автомобилей-самосвалов, работающих на дорогах всех категорий и в условиях бездорожья для доставки грузов на строительные площадки и карьеры.
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