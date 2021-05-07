Свыше 70 белорусских учащихся стали обладателями наград Открытой олимпиады по мировой экономике БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, итоги школьной лиги Открытой олимпиады по мировой экономике подвели 5 мая. Соревнование состояло из командного и двух индивидуальных конкурсов.

Командам предстояло решить бизнес-задачу по международной экономической деятельности белорусских компаний. Лучшей здесь стала сборная Бреста «Альфа-Пироги». «Серебра» удостоена команда Гимназии № 30 Минска им. Героя Советского Союза Б.С. Окрестина «Наследники Шумпетера», а «бронзы» – сборная столичной Гимназии № 21 «Бізнес па-беларуску».

В индивидуальном зачете необходимо было решить тест по экономике и пройти финансовую игру на английском языке. Эти два испытания оценивались по-отдельности. Лучше всего уровень общей эрудиции в области финансов оказался у учащихся средней школы № 28 Бреста Ильи Якимука, Могилевского государственного областного лицея № 3 Алексея Дроздова, а также у лицеистки БГУ Елизаветы Пранович.

По результатам экономического теста были определены пять обладателей первого места, 18 – второго, 33 – третьего. В данном состязании в числе «бронзовых» призеров также лицеистки БГУ Анфиса Клезович, Анастасия Шавейко и Вероника Бобрик.

Всего в финале приняли участие более 180 школьников из всех регионов Беларуси, из них семь представителей Лицея БГУ.

Лучшие юные экономисты по результатам состязания примут участие в Международной олимпиаде школьников по мировой экономике, которая пройдет с 26 июля по 1 августа в Риге (Латвия).

Организатором мероприятия выступил факультет международных отношений БГУ при поддержке Национального банка Беларуси.