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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 774 ЧЕЛОВЕКА В 21 ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНИМАЛИСЬ В 202 ГОДУ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ
17:16 07.05.2021
В Могилевской области 774 человека в 21 организации занимались в 202 году научными исследованиями и разработками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Могилевской области, в 2020 году в области численность обучающихся аспирантов составила 162 человека. Аспирантуру окончили 30 человек. В докторантуре обучались 19 человек, окончили докторантуру 3 человека.
Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 66,1%, техники – 10,7%, вспомогательный персонал – 23,1%. Ученую степень доктора наук имеют 5 человек, кандидата наук – 38 человек.
В общей численности исследователей женщины составили 36,3% (доктора наук – 40% и кандидаты наук – 24,3%).
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 20,5% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и сельскохозяйственных наук.
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