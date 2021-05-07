В Могилевской области 774 человека в 21 организации занимались в 202 году научными исследованиями и разработками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Могилевской области, в 2020 году в области численность обучающихся аспирантов составила 162 человека. Аспирантуру окончили 30 человек. В докторантуре обучались 19 человек, окончили докторантуру 3 человека.

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 66,1%, техники – 10,7%, вспомогательный персонал – 23,1%. Ученую степень доктора наук имеют 5 человек, кандидата наук – 38 человек.

В общей численности исследователей женщины составили 36,3% (доктора наук – 40% и кандидаты наук – 24,3%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 20,5% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и сельскохозяйственных наук.