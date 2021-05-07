60,6 млн рублей уплатили в бюджет Брестской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) в январе-апреле 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от плательщиков налога при УСН увеличились на 11,7%, или на 6,3 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 9,4%.

Количество плательщиков, применяющих УСН, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,2 тыс. и составляет 29,7 тыс. (53,3% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 7,3 тыс. (36,9% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 22,4 тыс. (62,2%).