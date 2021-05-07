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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРОЙДЕТ 17-21 МАЯ НА НАРОЧИ


15:50 07.05.2021

XI-й Международный научно-практический семинар для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и работников специальности «Лесное хозяйство» («Лесное дело») пройдет 17-21 мая 2021 года в Национальном парке «Нарочанский» (курортный поселок Нарочь, Минский район).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, тема семинара - «Динамика, состояние и мониторинг лесных экосистем на особо охраняемых природных территориях». Он посвящен 90-летию со дня образования Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (29 марта 1931 г.) и дню биологического разнообразия (22 мая).

В рамках семинара будут организованы научно-практические занятия на территории Национального парка «Нарочанский», где участники будут ознакомлены с лесохозяйственной и природоохранной деятельностью, а также селекционно-генетическими объектами парка, и посетят пункты наблюдений мониторинга водной и лесной растительности, объектов мониторинга охраняемых видов растений, отдельных категорий редких биотопов и/или приуроченных к уникальным природным комплексам этой ООПТ.

На семинаре планируется рассмотреть предложения и обсудить совместные проекты, планируемые к подаче в различные фонды, государственные программы (в том числе союзные), а также перспективы и результаты реализации совместных грантов.

Результатом работы семинара станет консолидация усилий, опыта и знаний ученых, преподавателей и практиков в вопросах оценки эффективности ограничений и запретов, установленных в отношении особо охраняемых природных территорий и отдельных объектов растительного мира.

Для участия в работе семинара зарегистрировались 45 человека, представляющих 10 научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений Беларуси и России.

Мероприятие организует государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси» при участии государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский».
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