Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 мая 2021 года выросло до 366,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 366 тыс. 305 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 356 тыс. 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1311 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2612 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1354 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 927 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 958 тыс. 089 тестов.