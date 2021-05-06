ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ММЗ ПЛАНИРУЕТ СЕРИЙНЫЕ ПОСТАВКИ ДЛЯ НОВОГО РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦТЕХНИКИ


13:48 07.05.2021

Минский моторный завод (ММЗ) планирует серийные поставки для нового российского предприятия по производству спецтехники в Чите.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ ММЗ», сотрудничество с забайкальской компанией началось в 2019 году, с просьбы поставить на новый завод опытный двигатель для испытаний, чтобы в перспективе использовать эту модель на одноковшовых погрузчиках грузоподъемностью 3 тонны.

Специально для российского потребителя было разработано новое исполнение серийного мотора Д-245.5-1469 с оригинальной комплектацией. Ее особенности: применение картера маховика с присоединительными размерами по международному стандарту SAE 3 и маховика – по стандарту SAE 11 1/2, топливного насоса с механическим регулятором определенного поставщика. Кроме того, на ММЗ, по желанию заказчика, были установлены на двигатель датчики: температуры охлаждающей жидкости, давления масла, засоренности воздушного фильтра, тогда как обычно их устанавливает сам потребитель. В прошлом году в Забайкалье была отгружена опытная партия двигателей Д-245.5-1469.

Недавно новый завод по производству фронтальных погрузчиков был окончательно введен в эксплуатацию. Его мощность составляет около 50 единиц спецтехники в год, покупателями которой станут, главным образом, производственные, горнодобывающие и дорожно-строительные предприятия. В перспективе планируется также продажа спецтехники предприятиям, работающим в лесной и сельскохозяйственной отраслях. Изготавливаться погрузчики будут на современной сборочной линии, одновременно для них будет выпускаться разнообразное навесное оборудование.

Забайкальская компания, открывшая новый завод в Чите, занимается реализацией и обслуживанием спецтехники в регионе с 2009 года и имеет большой опыт в части требований потребителей, обобщенный и учтенный при организации производства погрузчиков. Это дает основания для уверенности в наличии высокого спроса на них. Как заявил директор компании, на погрузчиках будут применяться двигатели Минского моторного завода. А белорусское моторостроение ждут новые серийные поставки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2021
валюта курс
EUR 3.0675
USD 2.5486
RUB 3.4201
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0675 -0.0074
USD 2.5486 -0.0137
RUB 3.4201 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0590 3.0640
USD 2.5330 2.5370
RUB 3.4110 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2080
EUR/RUB 89.4000 89.9000
USD/RUB 74.1000 74.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте