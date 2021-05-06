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ЭКОНОМИКА РБ


ОТДЕЛЕНИЕ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ПРАВУ НЦПИ ОТКРЫЛОСЬ В ПОЛОЦКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ


13:16 07.05.2021

В Полоцком государственном университете (ПГУ) 5 мая 2021 г. состоялись пленарное заседание ежегодной студенческой научной конференции и республиканский круглый стол «Информационные технологии в юридическом образовании и государственном управлении», приуроченный к открытию отделения Кафедры ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву Национального центра правовой информации Республики Беларусь (Кафедра ЮНЕСКО НЦПИ).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе круглого стола между Полоцким государственным университетом и Национальным центром правовой информации был заключен договор о сотрудничестве, подписано соглашение об образовании отделения Кафедры ЮНЕСКО НЦПИ в ПГУ, утверждено положение об отделении Кафедры ЮНЕСКО НЦПИ. Документы скрепили подписями заместитель заведующего Кафедрой ЮНЕСКО НЦПИ Виктор Шаршун и ректор ПГУ Олег Романов.

Виктор Шаршун отметил особую значимость создания в стенах университета отделения Кафедры ЮНЕСКО НЦПИ, которое, безусловно, предоставит дополнительные возможности для повышения качества юридического образования и расширения международной сотрудничества ПГУ, а также придаст импульс для вовлечения состоявшихся ученых и молодых исследователей в решение важнейших задач в области цифровизации правовой сферы государства.

В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады студентов, посвященные проблемным аспектам конституционного и административного права, проблемам применения норм международного права, отдельным аспектам составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь, и другим вопросам. Лучшие выступления были отмечены грамотами и призами от ПГУ и НЦПИ.

Участники круглого стола обменялись мнениями относительно применения информационных технологий в учебном процессе, а также обсудили перспективы работы и основные направления деятельности отделения Кафедры ЮНЕСКО НЦПИ.
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