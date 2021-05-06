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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,7%
12:47 07.05.2021
На 1 апреля 2021 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23 668 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению на 1 апреля 2020 года их численность увеличилась на 628, или на 2,7%.
За 1 квартал 2021 года от данной категории плательщиков в бюджет поступило 12,9 млн рублей налогов и других платежей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 2,8% в общих поступлениях бюджета области.
Около 80% поступлений от индивидуальных предпринимателей сформировано за счет следующих доходных источников: налога при упрощенной системе налогообложения - 49,3%, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц - 22,9% и подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности - 12,9%.
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