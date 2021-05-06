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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ И ОБРАЩЕНИЕ В СТРАНЕ 23 НАИМЕНОВАНИЯ НЕБЕЗОПАСНЫХ ИГРУШЕК
11:44 07.05.2021
Госстандарт Беларуси в 2021 году запретил ввоз и обращение на рынке страны 23 наименования небезопасных игрушек и отменил действие 111 сертификатов на них.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, на днях реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу или обращению на территории нашей страны, пополнился новыми наименованиями — известными марками кофе «3 в 1», детским питанием, специями, швейными изделиями, светодиодными лампочками.
Кроме того, в «черный список» попали и некоторые детские игрушки: продукция не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза.
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