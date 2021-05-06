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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В 29 ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАНИМАЛИСЬ В 2020 ГОДУ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ
11:31 07.05.2021
В Гомельской области 2,2 тыс. человек в 29 организациях занимались в 2020 году научными исследованиями и разработками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гомельской области, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 56,2%, техники – 4,3%, вспомогательный персонал – 39,5%.
Десятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 20 человек, кандидата наук – 102 человека.
В общей численности исследователей женщины составили 35,8% (доктора наук – 10% и кандидаты наук – 27,5%).
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 17,8% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
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