В Гомельской области 2,2 тыс. человек в 29 организациях занимались в 2020 году научными исследованиями и разработками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гомельской области, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 56,2%, техники – 4,3%, вспомогательный персонал – 39,5%.

Десятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 20 человек, кандидата наук – 102 человека.

В общей численности исследователей женщины составили 35,8% (доктора наук – 10% и кандидаты наук – 27,5%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 17,8% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.