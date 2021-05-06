Более 6 млн рублей в 2021 году будет направлено на социальные услуги ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, пострадавшим от последствий войны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в текущем году проведены обследования материально-бытовых условий жизни всех ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших от последствий войны, всего – 14,8 тыс. человек.

Заявки поступили от 852 человек (ремонт жилых помещений, печей, электропроводки, газового оборудования, мытье окон, обеспечение печным топливом, колка дров, уборка придомовой территории, обработка приусадебного участка). До 1 мая обеспечено 100% выполнение заявок.

Дополнительно поступающие в течение года заявки будут оперативно выполняться.

Для оказания необходимой помощи ветеранам войны и гражданам, пострадавшим от последствий войны, также привлечены организации, предприятия, волонтеры.

На 2021 год на эти цели в бюджете предусмотрено более 1 млн рублей.

Нуждающиеся в социально-бытовой помощи и уходе ветераны Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие от последствий войны, получают социальные услуги территориальных центров социального обслуживания населения или домов-интернатов.

Социальными услугами на дому пользуется 647 ветеранов и 1469 граждан, пострадавших от последствий войны.

По решению местных исполнительных и распорядительных органов все ветераны Великой Отечественной войны освобождены от платы за социальное обслуживание на дому.

Кроме того, за 711 человеками осуществляется индивидуальный уход членами семьи, которым ежемесячно выплачивается пособие по уходу в размере бюджета прожиточного минимума (273,27 рубля).

В домах-интернатах круглосуточную социальную и медицинскую помощь получают 132 человека указанных категорий.

В совокупности расходы на социальное обслуживание ветеранов войны и граждан, пострадавших от последствий войны, составляют 5 млн рублей в год.

Кроме того, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются государственные социальные льготы в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения, по проезду, в жилищной сфере и другие.