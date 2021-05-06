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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ СДЕЛОК НА БУТБ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ В 1,4 РАЗА


10:40 07.05.2021

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) увеличило объем сделок в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 года в 1,4 раза до $950,73 млн. Такие данные озвучил заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков 6 мая на открытом онлайн-форуме участников Ассоциации фьючерсных рынков.

По его словам, из них экспортные сделки составили $226,89 млн, что в 1,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. На 1 мая 2021 г. на бирже аккредитовано 25 840 компаний, из которых 5 140 нерезиденты из 63 стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, участники онлайн-форума сошлись во мнении, что важными условиями для сохранения устойчивости перед внешними факторами и роста производительности являются гибкость и способность адаптироваться к новым условиям, а также видение перспектив и открытость для внедрения современных информационных технологий. Следование этим принципам в значительной степени помогло БУТБ сохранить объемы биржевого оборота в прошлом году и существенно нарастить его с начала текущего года.

Ассоциация фьючерсных рынков (Association of Future Markets, AFM) создана в 1998 г. по инициативе 10 бирж-учредителей: Будапештской товарной биржи, Центральной расчетно-клиринговой палаты и депозитария Будапешта, Румынской товарной биржи, Фьючерсной биржи Буэнос-Айреса, Амстердамской товарной биржи, Южноафриканской фьючерсной биржи, Варшавской товарной биржи и Малазийской биржи деривативов.

Главная цель AFM – способствовать формированию и развитию биржевых рынков и обеспечивать эффективную коммуникацию и взаимодействие между членами Ассоциации. В настоящее время в состав AFM входит 29 биржевых и околобиржевых структур из 20 стран мира.

БУТБ является полноправным членом ассоциации с 2011 г.
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