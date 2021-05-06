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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА АПРЕЛЬ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 5%


10:07 07.05.2021

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2021 года, по предварительным данным, составили 7 277,9 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за апрель 2021 года золотовалютные резервы выросли на 337,9 млн долларов США (на 4,9%) после сокращения в марте на 174,5 млн долларов США (на 2,5%).

Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В апреле 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 105 млн долларов США.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6,0 млрд долларов США.
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