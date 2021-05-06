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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 18,2%


09:39 07.05.2021

Страховые организации республики собрали за январь-март 2021 года 448,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за три месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18,2%.

По добровольным видам страхования за январь-март 2021 года страховые взносы составили 324,4 млн рублей, что на 64,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-март 2021 года – 124,5 млн рублей, что на 4,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 72,3% (за январь-март 2020 года – 68,4%).

За январь-март 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 249,0 млн рублей, что на 57,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-март 2021 года составил 55,5% (за январь-март 2020 года – 50,4%).

За январь-март 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 53,4 млн рублей (за январь-март 2020 года – 26,5 млн рублей), из них 36,6 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 16,8 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-март 2020 года – 9,8 млн рублей и 16,7 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 апреля 2021 года составила 8784 человека (на 1 апреля 2020 года – 8984 человека).
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