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ЭКОНОМИКА РБ


МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ ПО ЭКСПОРТУ УСЛУГ


09:08 07.05.2021

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси прогнозирует в I квартале 2021 года положительную динамику по экспорту услуг к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, грузооборот по республике составил 101,2% (без учета трубопроводного транспорта). В частности, этот показатель увеличен за счет железнодорожного и воздушного транспорта.

«Оживает рынок международных пассажирских перевозок. Поэтапное восстановление сообщения между городами Беларуси и России уже позволяет интенсивно увеличивать объемы железнодорожных перевозок пассажиров. С началом действия расписания полетов на летний сезон и возобновлением регулярных авиационных рейсов в Европу и Азию – воздушных», – сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на заседании коллегии министерства.

В свою очередь это позволит достигнуть темпов роста выше 100% по пассажирообороту этими двумя видами транспорта в ближайшие месяцы. Также постепенно наращиваются объемы перевезенных пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом.

Вместе с тем Алексей Авраменко добавил, что одними из важнейших на сегодня являются задачи по стабилизации финансового состояния организаций отрасли. Минтрансом на текущий год разработаны соответствующие планы мероприятий по обеспечению выхода на установленные параметры социально-экономического развития.
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