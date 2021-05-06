На Туровском молочном комбинате резко выросли объемы внешних поставок сыров – до рекордных 86,6 млн долларов. Расширилась и география экспорта – теперь в нее входит 17 стран мира. Производитель стремится диверсифицировать портфель, чтобы снизить зависимость от ключевых рынков.

Внешние поставки сыров из Турова за четыре года взлетели в 3 раза – с 28,4 до 86,8 млн долларов. Только за последний год экспортная выручка приросла на 20%. На зарубежных сырных гурманов приходится 80% продукции. Ежемесячно они приносят молочному комбинату около 9 млн долларов.

Сыры из Турова представлены в 17 странах мира. В качестве основных рынков – Россия, Казахстан и Украина. Растут объемы и в других странах СНГ. Продукция также популярна в Китае, Гонконге, Ираке и Иордании, а в прошлом году поставки пошли и в Монголию. В ближайших планах – прийти в Турцию, ОАЭ, Израиль, Вьетнам и Саудовскую Аравию.

В 2021 году в Туровском молочном комбинате планируют повысить объемы экспорта еще на треть – до 113 млн долларов. Первый квартал уже принес 27,2 млн долларов, что составляет 29% объемов экспорта семи крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Гомельской области.

«Экспорт для нас стратегически важен, так как во многом обеспечивает рост продаж и прибыли. Кроме того, это делает нас устойчивее и привлекает в страну валютную выручку. Сейчас мы продолжаем работать над диверсификацией рынков сбыта для снижения доли рынка России в общей структуре продаж. Важно также усилить присутствие и увеличить покрытие на существующих рынках. Сейчас цеха загружены практически полностью, поэтому развитие экспорта идет параллельно модернизации и расширению мощностей», – отмечают в Туровском молочном комбинате.

Финансово молочный комбинат также преуспевает. В 2020 году производитель прирос в выручке на 36% – до 271,6 млн рублей. Прибыль от реализации с амортизацией подскочила на 57%, составив 45,8 млн рублей. В Турове продали на 29% больше сыров в натуральном выражении, чем годом ранее, а в сравнении с 2016 года показали трехкратный рост. Рентабельность продаж равна 16,9% – одна из самых высоких в молочной индустрии.

В 2021 году в Турове планируют расширить ассортимент и модернизировать отдельные производственные участки. В частности, возрастут мощности по производству сливочных сыров. Все это позволит увеличить продажи до 33,8 тыс. тонн сыра и получить прибыль от реализации с амортизацией в 78,4 млн рублей, а это 21% выручки.

С выходом на проектные мощности снизится и кредитная нагрузка – до соотношения 2,4 к прибыли от реализации с учетом амортизации. Это ниже оптимального значения для финансово устойчивых промышленных предприятий (не более 3).

Сырный производитель продолжит инвестировать в развитие собственной сырьевой базы, куда уже вложил за пять лет около 160 млн рублей. Один из ключевых проектов – реализация высокотехнологичного молочно-товарного комплекса на 2400 голов дойного стада в агрогородке Дяковичи Житковичского района Гомельской области. Планируется создать более 50 рабочих мест. Комбинат сможет повысить долю собственной сырьевой зоны на 8-10% от производственной мощности. Это также внесет большой вклад в развитие сельского хозяйства в регионе.

Туровский молочный комбинат основан 2010 году, а производство сыров запущено через три года. Общий объем инвестиций составил 115 млн евро со сроком окупаемости в 10 лет (к 2023 году). К концу этого года объем производства сыров должен достичь 33,6 тыс. тонн. Собственная сырьевая база включает 9 хозяйств в Гомельской, Минской и Витебской областях. Предприятие входит в число крупнейших молочных производителей и экспортеров Беларуси. Штат насчитывает более 500 человек, средняя зарплата в первом квартале превысила 1600 рублей.