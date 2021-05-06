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ЭКОНОМИКА РБ


BURGER KING 7 МАЯ ОТКРОЕТ В МИНСКЕ «ТУСОВОЧНЫЙ» РЕСТОРАН


17:20 06.05.2021

Burger King откроет 7 мая новый ресторан в Минске (здание отеля Mercure на улице Зыбицкой, 4).

Это 35-й ресторан сети в Беларуси и первый, открывшийся после глобального ребрендинга, который стартовал во всем мире в начале этого года. Интерьер выполнен в современном американском стиле с модным декором в новой айдентике бренда. Тусовочный колорит улицы подчеркнут мебелью с подсветкой и специально подобранном для этого ресторана на Зыбицкой эксклюзивным плейлистом. В зале заработают мультимедийные киоски для бесконтактного заказа без участия персонала.

Внутри уже обустроили большую кухню для жарки мяса на открытом огне – эта особенность отличает блюда сети от других. На месте будут готовить бургеры, в том числе и флагманские Вопперы, крылышки, картофель, салаты, роллы, пирожки, мороженое, кофе и напитки. В ресторане начнут действовать самые популярные акции, а также будет доступна новая мексиканская линейка бургеров с чипсами начос.

В день открытия с 10 утра гостям будут бесплатно раздавать бургеры «Воппер Джуниор». Их можно будет получить в подарок в начале каждого часа. А при заказе любого блюда из новой мексиканской коллекции подарят мексиканский кактус-магнит с обновленным логотипом сети. В следующие две недели при покупке любого блюда угостят бесплатным напитком или кофе.

«Новый Burger King в центре Минска особенный. Прежде всего, мы максимально учли и обыграли особенности локации: жизнь на тусовочной улице Зыбицкой, В меню будут как фирменные позиции, так и популярные акции на напитки, и модные новинки вроде линейки начос, В планах продлить время работы ресторана до 5 утра, – отметили представители сети Burger King.

Первое время новый ресторан будет работать с 10 до 23 часов. Планируется, что уже в ближайшую неделю кухня и зал Burger King на Зыбицкой перейдут на летний режим работы: в будние до 23:00, а с пятницы по воскресенье - до 5 утра. В сутки ресторан сможет обслуживать до 1500 человек. Больше всего гостей ожидают по пятницам и выходным, когда Зыбицкая оживает.

Burger King в Беларуси работает с 2015 года и представлен 34 ресторанами в Минске, Витебске, Гомеле, Бресте, Могилеве, Гродно и Мозыре. В каждом городе работает бесплатная собственная доставка. В штате работают более 1000 сотрудников. Сеть отличают большие бургеры и строгий контроль за качеством сырья. Блюда готовятся из 100% говядины и курицы, прожаренных на открытом огне без применения масла, и не содержат искусственных добавок и красителей.
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