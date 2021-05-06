Стартап-центр БГУ объявляет о наборе резидентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются студенты, сотрудники, выпускники университета, а также все заинтересованные в предпринимательстве. Для этого необходимо до 12 мая заполнить анкету, заявку и предоставить описание бизнес-проекта по ссылке.

Критериями отбора резидентов определены наличие инвестиционно привлекательного проекта или прототипа на начальной стадии, а также желание совершенствовать бизнес-навыки. Кандидатурам также предстоит презентовать инновационный проект перед экспертной комиссией. Дату выступления объявят дополнительно.

Резидентство в Стартап-центре БГУ дает возможность молодым людям научиться использовать методы построения бизнеса. Участникам предоставляются юридические, маркетинговые и консультационные услуги, научные лаборатории для проведения исследований, постоянная экспертная и менторская поддержка, а также возможность участия в мероприятиях, ориентированных на потребности предпринимателей.

Отбор резидентов в Стартап-центр проводится на регулярной основе два раза в год. На сегодняшний день участниками являются восемь молодежных бизнес-проектов. Это инициативы пятикурсника биологического факультета Дмитрия Сандригайло, третьекурсника ФСК Артема Корбута, аспирантов экономического факультета Армана Алексаняна и Дианы Ковалевой, третьекурсника Института бизнеса Артема Лебедева, второкурсника и первокурсника ФПМИ Данилы Елисеева и Дмитрия Третьякова соответственно, а также сотрудника Студенческого городка БГУ Ильи Лемеца. Проекты касаются вопросов экологии, образования, ИТ-технологий, инженерии, пищевой отрасли и сферы услуг.