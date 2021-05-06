В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП «Брестоблдорстрой».

Машина AMKODOR RT140A разработана в ЗАО «Амкодор-Пинск» при поддержке инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета. Она предназначена для эффективного уплотнения асфальтобетонных покрытий и их щебенчатых, гравийных, шлаковых оснований при строительстве и ремонте автомобильных дорог, аэродромов, промышленных площадок. Оснащена задним осцилляционным и передним вибрационным вальцами с изменяемым направлением вибрации, конструктивно состоит из двух полурам, связанных шарнирным соединением с двумя степенями свободы, что обеспечивает так называемый «крабовый ход» в каждую сторону. Кроме того, рулевое управление имеет режим «малый радиус», он составляет всего 5 метров. Эти особенности конструкции делают машину высокоманевренной несмотря на ее внушительные размеры.

На машине может дополнительно устанавливаться интеллектуальная система контроля уплотнения асфальта.

Работа оператора на новом катке будет комфортной благодаря установленному в кабине поворотному сиденью, управлению с помощью джойстика, отсутствию вибрационного воздействия от силовой установки, а также возможности хорошего обзора вальца, системы орошения и рабочих поверхностей.

После завершения испытаний опытного образца планируется выпуск опытной партии, а затем и серийный выпуск AMKODOR RT140A.