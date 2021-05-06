ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АМКОДОР НАЧАЛ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО ИННОВАЦИОННОГО ДОРОЖНОГО КАТКА


16:08 06.05.2021

В ЗАО «Амкодор-Пинск» начались первичные испытания инновационной модели вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного дорожного катка AMKODOR RT140A.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в ближайшее время для продолжения испытаний машина будет передана КУП «Брестоблдорстрой».

Машина AMKODOR RT140A разработана в ЗАО «Амкодор-Пинск» при поддержке инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета. Она предназначена для эффективного уплотнения асфальтобетонных покрытий и их щебенчатых, гравийных, шлаковых оснований при строительстве и ремонте автомобильных дорог, аэродромов, промышленных площадок. Оснащена задним осцилляционным и передним вибрационным вальцами с изменяемым направлением вибрации, конструктивно состоит из двух полурам, связанных шарнирным соединением с двумя степенями свободы, что обеспечивает так называемый «крабовый ход» в каждую сторону. Кроме того, рулевое управление имеет режим «малый радиус», он составляет всего 5 метров. Эти особенности конструкции делают машину высокоманевренной несмотря на ее внушительные размеры.

На машине может дополнительно устанавливаться интеллектуальная система контроля уплотнения асфальта.

Работа оператора на новом катке будет комфортной благодаря установленному в кабине поворотному сиденью, управлению с помощью джойстика, отсутствию вибрационного воздействия от силовой установки, а также возможности хорошего обзора вальца, системы орошения и рабочих поверхностей.

После завершения испытаний опытного образца планируется выпуск опытной партии, а затем и серийный выпуск AMKODOR RT140A.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2021
валюта курс
EUR 3.0749
USD 2.5623
RUB 3.4247
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0675 -0.0074
USD 2.5486 -0.0137
RUB 3.4201 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0610 3.0650
USD 2.5430 2.5480
RUB 3.4050 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2050
EUR/RUB 89.8000 90.2000
USD/RUB 74.6000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте