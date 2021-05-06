В Гродненской области 410 человек в 18 организациях занимались в 2020 году научными исследованиями и разработками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, в 2020 году численность обучающихся аспирантов в регионе составила 232 человека. Аспирантуру окончили 39 человек. В докторантуре обучались 19 человек, окончили докторантуру 2 человека.

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 67,8%, техники – 10,5%, вспомогательный персонал – 21,7%.

В общей численности исследователей 11,2% имеет ученую степень: доктора наук – 4 человека, кандидата наук – 27 человек.

В общей численности исследователей женщины составили 46,4% (кандидаты наук – 7%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 19,1% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических, естественных и сельскохозяйственных наук.