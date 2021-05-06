|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС СНОВА ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ
15:16 06.05.2021
Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«6 мая в 14.48 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.
Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток.
Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2021
Курсы в банках
на 06.05.2021
Конвертация в банках
на 06.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте