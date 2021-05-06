ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС СНОВА ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ

15:16 06.05.2021 Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. «6 мая в 14.48 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении. Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток. Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока.