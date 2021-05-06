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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 7 МАЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН


14:50 06.05.2021

Представители Белорусской республиканской коллегии адвокатов 7 мая бесплатно проконсультируют граждан.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, аналогичная акция запланирована в этот день и Минским городским отделением общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов».

Согласно информации, с 10.00 до 13.00 можно обратиться за правовой помощью к квалифицированным работникам главного управления юстиции Мингорисполкома, прокуратуры Минска, нотариусам, работникам РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» и лицам, осуществляющим юридические услуги.

Граждане могут задать вопросы по: принудительному исполнению судебных постановлений и иных исполнительных документов; работе нотариата; деятельности лиц, осуществляющих юридические услуги; иным правовым темам, относящимся к сфере юстиции.

Консультирование будет проходит по телефонной связи (городские и мобильные номера), а также по Viber и Skype.

С графиком проведения консультаций можно ознакомиться здесь.
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