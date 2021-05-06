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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В ЕАЭС КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРОВ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
14:17 06.05.2021
Крупную партию товаров стоимостью более 1,5 млн белорусских рублей намеревались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС среди сборного груза без декларирования.
Попытку нарушения таможенного законодательства пресекли витебские таможенники в пункте пропуска «Григоровщина» в рамках системы управления рисками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, согласно представленным водителем, гражданином России, документам, в грузовом автомобиле Mersedes-Benz через белорусско-латвийскую границу ввозился каучук, гидроизоляционный материал, растворитель и водонагреватели.
По результатам досмотра таможенники выявили в грузовом отсеке еще более 3,6 тысяч единиц незадекларированных товаров: промышленные арматуры, электроприводы, контроллеры и другие.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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