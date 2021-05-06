Аналитики AliExpress проверили, как изменилась динамика заказов в Беларусь по итогам I квартала 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года и выяснили, какие из популярных категорий продемонстрировали самый впечатляющий прирост по объемам продаж в денежном выражении.

Согласно информации, с начала 2021 года в топ-5 лидеров по общим объемам продаж среди белорусских городов вошли: Минск, Гомель, Брест, Гродно, Витебск.

Статистика I квартала 2021 года еще раз подтвердила, что многие покупки белорусов на AliExpress носят сезонный характер: если к зиме активнее всего покупали теплую одежду и свитеры, а к праздникам – соответствующие подарки, то сейчас пользователи из Беларуси готовятся к лету. Причем весьма разнообразно: пока одни приводят себя в форму и обновляют гардероб в полном соответствии с актуальными модными трендами, другие заботятся о своих сезонных хобби и увлечениях: от езды на велосипеде до садоводства и огородничества.

Рейтинг категорий, которые продемонстрировали заметный рост объемов продаж от сезона к сезону, по итогам I квартала 2021 года, выглядит следующим образом.

Велосипеды и велотовары – +21%. В основном жители Беларуси интересовались комплектующими и аксессуарами (зеркалами, фонарями, спидометрами и счетчиками пройденного расстояния). Однако были среди заказов и сами велосипеды – например, дорожная модель с алюминиевой рамой и карбоновой вилкой SAVA R8 за 2355 рублей.

Товары для кухни – +28%. Эта цифра отражает общий прирост для всей категории, однако если рассматривать отдельные группы товаров, прирост зачастую оказывается еще более впечатляющим. Так, полезные кухонные гаджеты и приборы показали рост объемов продаж на 30%, посуда для выпечки – на 32%, а столовая посуда и приборы – на 68%.

Товары для фитнеса – +29%. Очевидно, что многие жители нашей страны готовятся активно приводить себя в идеальную спортивную форму к теплому сезону и на всем его протяжении. Среди товаров в этой категории наибольший прирост показала разнообразная одежда для занятий спортом: +76%.

Товары для здоровья – +32%. Жители Беларуси заботятся не только о своей спортивной форме, но и продолжают уделять внимание своему самочувствию и здоровью близких. Наиболее заметный рост объемов продаж в этой категории продемонстрировали пульсоксиметры: +43% по сравнению с I кварталом 2020 года.

Электрооборудование для дома – +37%. Весна и лето – горячий сезон на рынке строительства и ремонта жилья. Поэтому такой всплеск интереса к различным электротоварам для обустройства уютной и комфортной жилой среды вполне закономерен. Что касается самых популярных покупок, то в этой категории в их число попали различные решения для систем умного дома. Так, устройства, позволяющие в удаленном режиме контролировать температуру воздуха в комнатах или нагрев воды в кранах, прибавили в объемах продаж 130%, а автоматические системы управления шторами – для тех, кому не хочется вставать из кровати, чтобы отвесить или завесить окно, – 200%.

Эту позицию разделили с электрооборудованием для дома товары для сада – + 37%. Значительный прирост – от 30% до 50% – наблюдался среди устройств для полива и орошения, товаров для пчеловодства, оборудования для теплиц, а также различных удобрений. На 140% выросли объемы продаж приспособлений для ухода за растениями, а продажи различных предметов декора для двора и сада увеличились на 87%.

Автозапчасти – +38%. В этой категории наибольшей популярностью пользовались различные модели зарядных устройств для аккумуляторов, приспособление для восстановления щеток стеклоочистителей, чипы для дистанционного управления ключом.

Головные уборы – +45%. В лидерах по популярности оказались самые трендовые варианты сезона весна-лето этого года: кепки, в том числе из экокожи (+45%) и панамы (их объемы продаж увеличились в 6 раз).

Женская одежда – +50%. При этом в духе последних трендов заметно возросли продажи одежды из экокожи (+47%), особенно различных моделей курток. Объемы продаж купальников к пляжному сезону увеличились на 37%, белья – на 68%. Но рекорд в росте объемов продаж принадлежит трикотажным изделиям: джемперам, жилеткам, свитерам и кардиганам. По сравнению с тем же периодом 2020 года в I квартале 2021 года их продажи выросли в 10 раз, или на 1000%.

Первые три позиции с одинаковым показателем прироста объемов продаж в 55% занимают категории: товары для ухода за кожей, накладные пряди для создания причесок (это как разнообразные цветные пряди, так и наборы для наращивания модных в этом году афрокудрей) и мототовары: защитная экипировка и шлемы.

AliExpress Россия – совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), Mail.ru Group (MAIL), МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.

Компанией управляют два генеральных со-директора: Лю Вэй, глава AliExpress Россия и Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group. Председатель Совета директоров СП AliExpress Россия – Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

В AliExpress Россия входит:

AliExpress – крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира. На площадке зарегистрированы десятки миллионов продавцов и производителей из России, Испанию, Италии, Турции и Китая. AliExpress входит в топ-10 наиболее посещаемых сайтов в России, а мобильное приложение – в лидеры по скачиванию для платформ iOS и Android в России за первое полугодие 2019 года.

Tmall – онлайн-платформа по продаже товаров известных международных марок премиальной категории, среди которых Bosch, Samsung, Huawei и другие. Половина продавцов на площадке – представители малого и среднего российского бизнеса. Наиболее популярные категории на Tmall: электроника, одежда и детские товары.