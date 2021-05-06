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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1219 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
13:43 06.05.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 мая 2021 года выросло до 364,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 364 тыс. 951 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 355 тыс. 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1319 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2602 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1219 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 740 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 939 тыс. 162 теста.
На сегодня более 299 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 150 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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