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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 21 ТЫС. СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ В 2021 ГОДУ ПОДАЛИ ЗАЯВКИ ДЛЯ РАБОТЫ В СТУДОТРЯДАХ


13:21 06.05.2021

Для работы в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре-2021 подали заявки более 21 тыс. студентов и учащихся.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, стартовавший в начале марта в учреждениях образования промопроект Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ «Выбираем студотряд!» в этом году объединил рекордное количество молодежи. Потрудиться этим летом в составе студенческих отрядов различных профилей уже пожелали 21 220 студентов и учащихся. Записаться в отряды можно и во время третьего трудового семестра, официальное открытие которого запланировано в конце июня, в День молодежи.

С 28 июня планируются заезды студенческих отрядов в Островец на Всебелорусскую молодежную стройку «Город молодости» и в Минск на международный производственный трудовой проект «Атлант-2021».

По словам второго секретаря ЦК БРСМ Александра Прохорова, в качестве круглогодичной занятости с января этого года в составе 86 студотрядов трудоустроен 1391 человек.

«В данный период студенческие отряды работали в строительстве, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, в сфере услуг, в здравоохранении. Сегодня в 21 студенческом отряде продолжает трудиться 341 боец», - дополнил он.

По предварительным данным, в 2021 году силами всех структур Республиканского штаба студенческих отрядов планируется трудоустроить не менее 25 тыс. человек. Для работы в третьем трудовом семестре сегодня заключено 329 договоров на 5145 человек.
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