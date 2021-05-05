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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В 2020 ГОДУ ЗАНИМАЛИСЬ 596 ЧЕЛОВЕК В 35 ОРГАНИЗАЦИЯХ
12:50 06.05.2021
В Брестской области в 2020 году 596 человек в 35 организациях занимались научными исследованиями и разработками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 67,5%, техники – 11,4%, вспомогательный персонал – 21,1%.
Из числа исследователей имеют ученую степень: доктора наук – 3 человека, кандидата наук – 33 человека. В общей численности исследователей женщины составили 36,8% (доктора наук – 33,3% и кандидаты наук – 42,4%).
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 22,1% от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
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