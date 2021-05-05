В Брестской области в 2020 году 596 человек в 35 организациях занимались научными исследованиями и разработками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 67,5%, техники – 11,4%, вспомогательный персонал – 21,1%.

Из числа исследователей имеют ученую степень: доктора наук – 3 человека, кандидата наук – 33 человека. В общей численности исследователей женщины составили 36,8% (доктора наук – 33,3% и кандидаты наук – 42,4%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 22,1% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.