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ЭКОНОМИКА РБ


РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС ЗАВЕРШАТСЯ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ИЮНЯ 2021 ГОДА


12:24 06.05.2021

На Лукомльской ГРЭС в настоящее время идет капитальный ремонт энергоблока ст.№6.

Как сообщили ЭКОПРЕС в РУП «Витебскэнерго», все работы будут завершены в первой декаде июня 2021 года. По капитальному ремонту турбоагрегата ТГМП-314 энергоблока ст.№6 выполняются работы: по ремонту дефектных труб; восстановление обмуровки, обшивки конвективной шахты котла, по ремонту опорно-подвесной системы трубопроводов ХПП и ГПП котла после гидравлических испытаний; восстановление тепловой изоляции трубопроводов; ремонт горелок в топочной камере котла

Топливно-транспортный цех выполняет ремонт второй нефтеловушки; ремонт арматуры очистных сооружений ОМХ; ремонт паропроводов эстакады слива мазута.

Все работы по ремонтам выполняются согласно сетевому графику, отставаний нет.

Силами работников филиала «Витебскэнергоспецремонт» на Лукомльской ГРЭС проводится текущий ремонт кровли, оконных заполнений, фасада и внутреннего помещения здания узла управления арматурой №2; отмостки здания ПАСЧ-2; покраска дорожной разметки - благоустройство территории.
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