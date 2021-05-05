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ЭКОНОМИКА РБ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС ЗАВЕРШАТСЯ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ИЮНЯ 2021 ГОДА
12:24 06.05.2021
На Лукомльской ГРЭС в настоящее время идет капитальный ремонт энергоблока ст.№6.
Как сообщили ЭКОПРЕС в РУП «Витебскэнерго», все работы будут завершены в первой декаде июня 2021 года. По капитальному ремонту турбоагрегата ТГМП-314 энергоблока ст.№6 выполняются работы: по ремонту дефектных труб; восстановление обмуровки, обшивки конвективной шахты котла, по ремонту опорно-подвесной системы трубопроводов ХПП и ГПП котла после гидравлических испытаний; восстановление тепловой изоляции трубопроводов; ремонт горелок в топочной камере котла
Топливно-транспортный цех выполняет ремонт второй нефтеловушки; ремонт арматуры очистных сооружений ОМХ; ремонт паропроводов эстакады слива мазута.
Все работы по ремонтам выполняются согласно сетевому графику, отставаний нет.
Силами работников филиала «Витебскэнергоспецремонт» на Лукомльской ГРЭС проводится текущий ремонт кровли, оконных заполнений, фасада и внутреннего помещения здания узла управления арматурой №2; отмостки здания ПАСЧ-2; покраска дорожной разметки - благоустройство территории.
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