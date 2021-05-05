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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ВЯСНОВЫ КАРАГОД» ПРОЙДЕТ В ВИТЕБСКЕ 7 МАЯ
11:52 06.05.2021
7 мая В Витебске на площадке Дворца спорта (пр-т Строителей, д. 23) состоится традиционная выставка-продажа «Вясновы карагод».
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, здесь жители и гости города смогут приобрести продукцию, изготовленную в учреждениях профессионального образования Витебской области: изделия из дерева, обувь, швейные товары, сувениры, а также саженцы, рассаду, семена и др.
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