ЭКОНОМИКА РБ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ВЯСНОВЫ КАРАГОД» ПРОЙДЕТ В ВИТЕБСКЕ 7 МАЯ

11:52 06.05.2021 7 мая В Витебске на площадке Дворца спорта (пр-т Строителей, д. 23) состоится традиционная выставка-продажа «Вясновы карагод». Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, здесь жители и гости города смогут приобрести продукцию, изготовленную в учреждениях профессионального образования Витебской области: изделия из дерева, обувь, швейные товары, сувениры, а также саженцы, рассаду, семена и др.