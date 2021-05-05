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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ НА 20%


10:50 06.05.2021

В январе-марте 2021 года организации концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции к аналогичному периоду прошлого года на 19,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на внешние рынки поставлено продукции на 176,4 млн долларов США. Рентабельность продаж в промышленности составила 11,8%, в организациях с долей государства в уставном фонде 50% и более этот показатель составил 12,6%.

Показатель снижения уровня затрат по госорганизациям минус 8,5% при нормативе на первый квартал минус 0,3%.

Выполнены показатели госпрограммы «Белорусский лес». Доля валовой добавленной стоимости в объеме производства продукции за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки за январь-март составила 38% при задании на первый квартал 34,3%.

Выполнены также показатели государственной программы «Энергосбережение»: энергосбережение – минус 14%, экономии ТЭР – 28,9 тыс.т.у.т., экономия светлых нефтепродуктов – 4,5%, доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе – 79,7%, доля возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе – 79,3 %. По все показателям задания выполнены с опережением.

Индекс промышленного производства (объем производства продукции) составил 101,5% при задании 100,6%.

Запасы готовой продукции на 1 апреля 2021 года составили 68,7%, что ниже норматива на 29,3%; с начала года удельный вес запасов снижен на 13,9%. Вся продукция успешно реализуется.
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